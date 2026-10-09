Lewis Ferguson è un punto fermo del Bologna e della Scozia: ha disputato tutti i 450 minuti di campionato e le quattro gare di Nations League, superando quota 800 minuti stagionali. Dopo il grave infortunio al ginocchio dell’aprile 2024, il centrocampista ha ritrovato continuità e centralità. I numeri confermano il suo peso: è primo in Serie A per chilometri percorsi, con 61,6 complessivi e una media di 12,3 a partita, ma anche per passaggi totali (436) e tocchi di palla (503).

Ferguson è pronto a partire titolare anche a Lecce, salvo che Palladino decida di premiare chi si è allenato a Casteldebole durante la sosta. Tra i convocati ci sarà anche Matteo Darmian, che ha firmato fino al 30 giugno senza ulteriori opzioni e indosserà la maglia numero 36. Dopo la trasferta salentina arriverà la sfida contro la sua ex Inter: al Dall’Ara dovrebbe debuttare anche la nuova terza maglia del Bologna, color oro.