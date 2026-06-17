Futuro lontano da Bologna per Dallinga e Castro?

Redazione TuttoBolognaWeb
Tedesco

Bologna abbraccia il suo nuovo allenatore: guarda l'arrivo di Domenico Tedesco

Dallinga

L'attacco del Bologna potrebbe essere completamente rivoluzionato rispetto alle ultime due stagioni. Dallinga quasi sicuramente lascerà le De Torri considerando che le ultime due annate sono state piuttosto deludenti. Su di lui il Valencia che sarebbe pronto a sborasare una cifra intorno ai 10 milioni (non di più)

Bologna FC 1909 v Parma Calcio 1913 - Serie A

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