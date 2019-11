Cor Bo – Bologna, ripartire dall’intensità

Ieri Sinisa Mihajlovic ha diretto una doppia seduta di allenamento a Casteldebole. In mattinata si è lavorato in maniera intensa e con ritmi serrati, lunga anche la permanenza dei giocatori dato che è la sessione è terminata alle 13. Nel pomeriggio, complice anche il clima, la squadra ha lavorato in palestra. L’intensità fu un punto di partenza a gennaio, e anche adesso, in un momento di difficoltà, sembra essere una cura ai problemi del Bologna.

In visita a Casteldebole anche Walter Samuel. L’ex compagno di squadra di Sinisa nell’Inter si è trattenuto per quasi tutto l’allenamento e ha avuto modo di parlare con l’allenatore anche di Nicolas Dominguez, considerando anche che l’argentino fa parte dello staff di Scaloni, ha tutte le credenziali per essere un buon interlocutore in merito al futuro centrocampista del Bologna.