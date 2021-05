Cor Bo – Bologna-Juventus: la partita di Sinisa

Se domenica Mihajlovic batte i bianconeri li tiene fuori dalla Champions e può diventare il nuovo tecnico

In caso di mancato successo della Juve contro il Bologna, e quindi di non qualificazione alla prossima Champions League, l'attuale allenatore dei bianconeri Andrea Pirlo verrebbe esonerato e tra i papabili sostituti c'è pure Sinisa, già vicino alla Vecchia Signora prima di Maurizio Sarri. Dopo i 90' del Dall'Ara, sarà tempo di programmare il futuro per Joey Saputo, che arriverà in città per assistere alla gara del suo Bologna. Il primo tassello sarà proprio quello dell'allenatore: Mihajlovic ha ancora due anni di contratto, ma potrebbe aprirsi un valzer delle panchine in estate che potrebbe far gola al tecnico serbo.