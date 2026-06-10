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Cor Bo – Benvenuto Tedesco! Il nuovo Bologna si mette al lavoro

Cor Bo – Benvenuto Tedesco! Il nuovo Bologna si mette al lavoro - immagine 1
Il Corriere di Bologna apre con le tappe della prima giornata in rossoblù di Domenico Tedesco nelle vesti di nuovo allenatore del Bologna
Redazione TuttoBolognaWeb

Domenico Tedesco è atterrato ieri mattina all'aeroporto Marconi di Bologna con un volo proveniente da Francoforte, accolto calorosamente sulla pista dal direttore sportivo rossoblù Marco Di Vaio, che gli ha subito teso una sciarpa del club.

Ad aspettarlo fuori dal terminal c'erano diverse decine di tifosi entusiasti, oltre a un nutrito gruppo di cronisti e fotografi. Il neo-allenatore si è concesso amichevolmente per i primi selfie e autografi prima di salire a bordo di un'auto, accompagnato dal fratello Umberto che supervisionerà la squadra dei match-analyst, in direzione Casteldebole.

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Tedesco si è quindi diretto immediatamente al centro tecnico proprio per scoprire le strutture e avviare le prime riunioni operative con i dirigenti Fenucci, Sartori e Di Vaio, preferendo rimandare la visita dello stadio Dall'Ara. La giornata di domani prevede la sua presentazione ufficiale alle ore 11:00 alla presenza del presidente Saputo, dopodiché inizierà ufficialmente il lavoro sul campo in vista del raduno fissato per il 7 luglio. Dopo annate da sogni a Tedesco tocca la più delicta della ripartenza rossoblù, ma il tecnico sembra essere pronto per il lavoro che lo aspetta.

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