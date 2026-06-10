Cor Bo – Benvenuto Tedesco! Il nuovo Bologna si mette al lavoro

Domenico Tedesco è atterrato ieri mattina all'aeroporto Marconi di Bologna con un volo proveniente da Francoforte, accolto calorosamente sulla pista dal direttore sportivo rossoblù Marco Di Vaio , che gli ha subito teso una sciarpa del club.

Ad aspettarlo fuori dal terminal c'erano diverse decine di tifosi entusiasti, oltre a un nutrito gruppo di cronisti e fotografi. Il neo-allenatore si è concesso amichevolmente per i primi selfie e autografi prima di salire a bordo di un'auto, accompagnato dal fratello Umberto che supervisionerà la squadra dei match-analyst, in direzione Casteldebole.