Cor Bo – Benvenuto Tedesco! Il nuovo Bologna si mette al lavoro

Tedesco si è quindi diretto immediatamente al centro tecnico proprio per scoprire le strutture e avviare le prime riunioni operative con i dirigenti Fenucci, Sartori e Di Vaio, preferendo rimandare la visita dello stadio Dall'Ara. La giornata di domani prevede la sua presentazione ufficiale alle ore 11:00 alla presenza del presidente Saputo, dopodiché inizierà ufficialmente il lavoro sul campo in vista del raduno fissato per il 7 luglio. Dopo annate da sogni a Tedesco tocca la più delicta della ripartenza rossoblù, ma il tecnico sembra essere pronto per il lavoro che lo aspetta.
© RIPRODUZIONE RISERVATA