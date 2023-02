Cor Bo – Arnautovic, il leader insofferente

Appena rientrato dall'infortunio, l'attaccante austriaco ha commesso una sciocchezza contro il Monza facendosi ammonire per un applauso all'arbitro, reo di avergli fischiato un fallo contro, che costerà la squalifica sabato a Marassi. Un errore grave per Arnautovic, proprio nel momento di massima emergenza in avanti con Zirkzee e Sansone fuori. Thiago Motta sull'argomento ha tagliato corto e non è la prima volta che cerca di svicolare dalle domande sull'attaccante, quasi come a confermare le sue regole: non c'è nessuno sopra gli altri. Il Cor Bo ripercorre i numeri di Arnautovic con Motta, due gol segnati, uno solo su azione, e una media punti inferiore con l'austriaco in campo (1.12 contro 1.86). Il quotidiano si pone dunque un interrogativo in vista dell'estate: dopo i corteggiamenti con Manchester United in estate, molto forte, ed Everton a gennaio, più blanda, le nuove incomprensioni con Arna rischieranno di portare ad un divorzio in estate?