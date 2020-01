“Questo è un modo per ricordarlo e per far capire ai giovani che ci devono esserci degli obiettivi. Credo che vedere tutte insieme le squadre dilettantistiche attorno a Bologna sia un evento unico: tutti partecipano proprio nel nome di Giacomo Bulgarelli, un bolognese arrivato ai massimi livelli con la maglia della sua città”.

Scheda 1 di 4