Clamoroso Cor Sport: se parte Castro si potrebbe ripartire da Dallinga

Secondo il quotidiano, non sarebbe da escludere a priori una plusvalenza con l'argentino, che ha estimatori in Italia e all'estero e a Casteldebole lo scenario viene preso in considerazione: una cessione di Santi, remunerativa, consentirebbe di finanziare il mercato in entrata per rinforzare anche gli altri reparti. Poi c'è Dallinga, prelevato due anni fa dal Tolosa per 15 milioni di euro: per Stadio l'olandese potrebbe essere confermato, conoscendo già l'ambiente e una volta risolta la tendinite agli adduttori ci sarebbe anche la possibilità di averlo al massimo della forma. La sensazione è che in futuro Dallinga potrebbe fare solo meglio di quanto visto nell'ultima stagione e la mossa di confermarlo, in caso di partenza di Castro, potrebbe rivelarsi azzeccata.