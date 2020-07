Castellini: “Fiducioso per le prossime tre partite. Skov? Ha potenzialità”

Intervenuto a Sportoday, l’ex rossoblù Marcello Castellini ha espresso la sua opinione sul momento del Bologna dopo il pareggio di Parma. Si parte dall’assenza di Bani:

“Bani è un’assenza pesante, ha fatto un buon campionato trovando continuità. Purtroppo gli impegni ravvicinati hanno inciso sugli infortuni. Napoli? E’ una partita difficile, loro sono in forma, ma non sono molto preoccupato. Il calendario non è semplice, però il Bologna generalmente in queste partite ha risposto in maniera positiva. Poi i rossoblù si esaltano quando incontrano una squadra che gioca a calcio”.