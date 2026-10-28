Il commento a fine gara di Nicolò Casale: “Vincere a San Siro è una grande emozione. Abbiamo avuto pochi giorni per preparare la partita, ma dopo Cagliari volevamo dare continuità e ci siamo riusciti . Sapevamo che avremmo sofferto e chiudere il primo tempo in svantaggio avrebbe potuto demoralizzarci ma abbiamo aspettato, il Milan è un po’ calato e noi ne abbiamo approfittato. Palladino è stato bravo a tirare fuori dal gruppo quel qualcosa in più che forse a inizio stagione ci è mancato ma che nelle stagioni precedenti avevamo mostrato. Noi siamo stati bravi a mettere in campo quello che ci ha chiesto. Questo è un punto di partenza, possiamo toglierci altre soddisfazioni”.