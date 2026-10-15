Le possibili scelte di formazione in vista di sabato
VIDEO - Il discorso di Palladino: "Il nostro campionato inizia ora"
Il Resto del Carlino di oggi si sofferma su quelle che potrebbero essere le scelte difensive di Raffaele Palladino contro l'Inter. Il rientro di Theate offre una possibilità in più.
A Lecce, l'assenza del belga ha portato il tecnico a schierare Casale in mezzo con Darmian e Heggem braccetti, ma il norvegese è quello più in difficoltà, con prestazioni poco convincenti, condite di errori e cartellini. A rischiare il posto, con il rientro di Arthur, potrebbe proprio essere lui. Non è da escludere, dunque, la conferma di Casale e Darmian, più il ritorno di Theate a sinistra. In attacco, invece, ancora Piccoli titolare con Cambiaghi e Bernardeschi a supporto, mentre a centrocampo appare inamovibile la coppia Pobega-Ferguson.
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