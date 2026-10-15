Il Resto del Carlino di oggi si sofferma su quelle che potrebbero essere le scelte difensive di Raffaele Palladino contro l'Inter. Il rientro di Theate offre una possibilità in più.

A Lecce, l'assenza del belga ha portato il tecnico a schierare Casale in mezzo con Darmian e Heggem braccetti, ma il norvegese è quello più in difficoltà, con prestazioni poco convincenti, condite di errori e cartellini. A rischiare il posto, con il rientro di Arthur, potrebbe proprio essere lui. Non è da escludere, dunque, la conferma di Casale e Darmian, più il ritorno di Theate a sinistra. In attacco, invece, ancora Piccoli titolare con Cambiaghi e Bernardeschi a supporto, mentre a centrocampo appare inamovibile la coppia Pobega-Ferguson.