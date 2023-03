Carlino – Un mese per ingolosire Saputo

Il mese di aprile sarà decisivo nella corsa al settimo posto, con il Bologna impegnato domenica contro l'Udinese, poi Atalanta, Milan in casa, Verona e Juventus in casa. Da qui passeranno le ambizioni del club in ottica Conference League e, forse, le strategie future. In ballo ci sono le partite per i rinnovi di Orsolini e Dominguez, ora in stand by, ma anche i piani futuri, tra i colloqui per il rinnovo di Motta ed eventuali investimenti sul mercato. Per parlare con l'allenatore ci sarà occasione tra un mese, quando appunto si capirà meglio la possibilità del Bologna di arrivare settimo. Lì ci sarà un quadro finale più chiaro.