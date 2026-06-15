Carlino – Tedesco, credibilità alle stelle: il Bologna vuole proteggerlo

Per questo motivo il Bologna ha intenzione di proteggere Domenico Tedesco. Va ricordato che Thiago Motta iniziò balbettando, con tre partite difficili e diverse sconfitte, poi fu cavalcata fino alla Champions League. Anche Italiano iniziò a rilento, ritrovandosi tredicesimo a ottobre ma chiudendo con la vittoria della Coppa Italia a maggio. I dubbi all'inizio furono tanti, ma il Bologna ha tenuto la barra dritta e lo stesso farà con Tedesco, a maggior ragione in una estate che potrebbe prevedere tanti cambiamenti nella rosa. Ecco allora che il club difenderà il proprio allenatore, lo ha messo in conto, a maggior ragione a fronte di un Bologna rinnovato e più giovane. Massimo sostegno verso Tedesco.