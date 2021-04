Carlino – Skov Olsen fa doppietta anche sul mercato

Il danese non è in vendita, anche se le sue quotazioni salgono: fu pagato 6 milioni, oggi vale quasi il triplo

Grazie ai due assist confezionati per Damsgaard in Danimarca-Moldova,e alla doppietta contro l’ Austria , Skov Olsen non solo si è conquistato un posto per l'Europeo con la sua nazionale, ma ha fatto quanto meno raddoppiare il proprio valore.

Si è fatto attendere praticamente un anno e mezzo e dopo un inizio di stagione ben promettente un infortunio delicato alla schiena che ne aveva tarpato le ali. La dirigenza del Bologna ha tenuto duro, optando per la linea della pazienza e della continuità e ora si gode i frutti proprio nel momento del bisogno, ovvero della flessione di Orsolini. Acquistato per 6 milioni dal Nordsjælland, oggi Skov Olsen vale tra i 12 e i 15 milioni di euro, anche se da Casteldebole fanno sapere che sia incedibile. Che giochi titolare o parta dalla panchina, ormai non fa differenza: assist a Napoli, gol a Crotone entrando dalla panchina e in nazionale si è preso la scena sempre da subentrato, sia con Moldova che con l’Austria. Il danese farà oggi il primo allenamento in gruppo, ma rinunciare a un talento in piena fiducia con l’Inter, dato il momento di Orsolini e la squalifica di Palacio, pare davvero impossibile.