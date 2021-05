Carlino – Skorupski, si lavora al rinnovo: attenzione alla girandola di portieri

Il club sta discutendo con lui per un rinnovo fino al 2025 Ma il polacco pensa anche ad un posto in nazionale

Per dimenticare il derby, oggi Lukasz compie 30 anni oggi e festeggerà sapendo di essere ancora in vantaggio sul portiere viola nella testa di Paulo Sousa, ct della Polonia. L'estremo difensore rossoblù si è meritato la fama di pararigori, avendo fermato Immobile e Ibrahimovic, mentre nella stagione passata di fronte a lui avevano tremato Martinez e Correa. Ha pure qualche aspetto negativo: perché con i piedi non è irresistibile, ma nel complesso è un calciatore affidabile. Il Bologna tratta il rinnovo di contratto fino al 2025: strappare la firma significherebbe risolvere un problema visto che il suo nome potrebbe finire in una possibile girandola di portieri in Serie A. In più c'è il West Ham, che contende al Bfc Arnautovic e che cerca un erede a Fabianski.