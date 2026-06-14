Carlino – Skorupski-Falcone: un tandem tra i pali

Tempo fa il neo tecnico disse che la superiorità numerica, se vieni pressato, può essere creata tramite il portiere ed è per questo che nella costruzione servirà qualità. Diventa dunque basilare ragionare sul reparto dei portieri. Lukasz Skorupski ha contratto ed è al Bologna dal 2018, una colonna portante, ma i dubbi iniziano a pesare dopo i due gravi infortuni muscolari della scorsa stagione. Il polacco, inoltre, sarebbe adatto nella costruzione dal basso? Ecco perché il Bologna aveva sondato Provedel, ma sembra a un passo dall'Inter, così il nome oggi in voga è quello di Wladimiro Falcone del Lecce. Il portiere dei salentini non sarebbe esattamente il sostituto di Skorupski, ma un elemento da affiancare, sfruttando magari le partenze di Ravaglia, che verrà valutato i ritiro, e Pessina, che andrà in B a giocare.