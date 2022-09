Carlino – Sinisa in bilico, Spezia pesa

'Quando lo scorso 21 febbraio con una doppietta in rimonta di Marko Arnautovic il Bologna al Dall’Ara piegava per 2-1 lo Spezia, Sinisa Mihajlovic vedeva di colpo i nuvoloni neri allontanarsi dal suo cielo' scrive Massimo Vitali sul Resto del Carlino.

Ma Siniša Mihajlović è di nuovo a rischio, perché il suo Bologna privo di verve e idee dovrà fare punti pesanti al Picco per evitare che si aprano scenari che forse nessuno si sarebbe immaginato a questo punto della stagione. Nessuno in società aveva preso in considerazione una ipotesi esonero, prosegue il Carlino, ma la falsa partenza e la totale mancanza di identità iniziano a preoccupare 'Per farla breve: quanto rischia Mihajlovic in caso di passo falso al Picco? Abbastanza: o almeno più di quanto fosse lecito fino a ieri immaginare'. E ci sono già i primi nomi. C'è appunto Thiago Motta, c'è anche Roberto De Zerbi che potrebbe aver cambiato idea rispetto alle parole di qualche anno fa, per concludere con il normalizzatore Ranieri.