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Carlino – Rivoluzione a centrocampo? Ecco i nomi di mercato

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I nomi per il centrocampo del Bologna
Redazione TuttoBolognaWeb

Il Bologna si concentra sul centrocampo, dove ci sono diverse possibili uscite in estate. Remo Freuler ha il contratto in scadenza tra pochi giorni, Simon Sohm non verrà riscattato e Lewis Ferguson deciderà il suo futuro dopo il Mondiale.

Le fortune di Domenico Tedesco, nelle sue esperienze positive, sono passate dalla mediana. Al Lipsia Kampl e Laimer, allo Schalke Goretzka e Serdar, mentre al Fenerbahce Guendouzi e Kanté: serve una mediana forte anche al Bologna. Peer Koopmeiners è l'obiettivo numero uno, ma l'Az deve abbassare le pretese per sperare in uno sbarco a Bologna dato che la richiesta attuale è di 20 milioni. In Spagna piace Gustavo Puerta, colombiano del Racing Santander, su cui c'è una clausola da 15 milioni di euro. Altri nomi sono Romano e Comotto, due giovani emergenti di Roma e Milan, ma anche Jashari, se il Milan dovesse farlo partire.

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