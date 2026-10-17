Chi giocherà in porta? Chi giocherà in attacco? Il Resto del Carlino parla oggi dei ballottaggi di formazione per Raffaele Palladino che alle 18 dovrà affrontare la corazzata Inter.

Pessina più di Skorupski, scrive Marcello Giordano, Roberto Piccoli più di Jay Enem in attacco: pochi sembrano essere i dubbi del tecnico. Dopo l'errore col Toro, e la promozione di Pessina, tutto lascia pensare che il polacco lascerà ancora spazio al giovane collega, mentre in attacco la rete di Enem a Lecce rappresenta un segnale importante, ma Piccoli appare ancora in vantaggio. Al fianco Bernardeschi e Cambiaghi, stante l'assenza di Orsolini. I cambiamenti riguardano la difesa, dove rientra Arthur Theate a sinistra, con ballottaggio Heggem-Casale in mezzo, il secondo è in vantaggio, con Darmian braccetto di destra.