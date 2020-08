Carlino – Per l’attacco spunta il nome di Sorloth

La lista degli attaccanti che la società rossoblù proverà a portare alla corte di Mihajlovic si allunga. Dopo quelli di Wind del Copenaghen e di Supryaga della Dinamo Kiev, il profilo che Sabatini avrebbe messo nel mirino è quello di Alexander Sorloth, centravanti norvegese attualmente in forza al Trabzonspor, seguito dallo staff dirigenziale del Bologna già da un anno a questa parte.

Il Resto del Carlino in edicola oggi sottolinea come dopo questa stagione il prezzo dell’attaccante sia lievitato e non poco: i numeri parlano di 24 gol in campionato, 7 in Coppa di Turchia, 2 nelle qualificazioni all’Europa League. Complessivamente quindi il norvegese vanta 33 gol in 49 presenze, con la bellezza di 11 assist, e una grande duttilità dimostrata dal fatto che in una trentina di occasioni ha giocato anche da esterno offensivo e non da prima punta. Fisicamente è un giocatore molto possente, come testimoniato dai suoi 194 centimetri di altezza, che però non vanno a inficiare la tecnica di questo calciatore. I margini per la chiusura dell’affare non sembrano molto buoni però, visto e considerato che Sorloth al momento è in forza al club turco che lo ha acquisito in prestito biennale dal Crystal Palace con obbligo di riscatto che dovrà esercitare tra un anno.