Carlino – Orsolini, un gran finale tra Nazionale e mercato

In queste ultime tre gare si deciderà anche il suo futuro: potrebbe essere tra i sacrificati in estate

A Udine il suo gol su rigore ha portato un punto che avvicina il Bologna a una salvezza ormai ad un passo anche dal punto di vista dell'aritmetica. In totale sono stati 7 i punti decisi da Orsolini ai rossoblù grazie alle sue reti, che aveva propiziato anche le vittorie contro Sampdoria e Verona. Nonostante un campionato altalenante, l'ascolano è sceso comunque in campo 31 volte in campionato, andando a segno in 6 occasioni. Più di lui, in rosa hanno segnato solo Soriano e Barrow. Questo rush finale può permettergli di decidere anche e soprattutto il suo futuro, a partire da quel sogno azzurro che in fondo non ha mai abbandonato, anche se le speranze appaiono remote. Poi c'è il mercato: a Bologna Orsolini sta bene, ma la società ha già annunciato un paio di cessioni importanti, e l'esterno è tra i più richiesti della squadra rossoblù.