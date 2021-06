Carlino – Mihajlovic vuole fare un Bologna sempre più serbo

Kolarov, Arnautovic e Lyanco: le richieste di Sinisa

Il Bologna lavora per accontentarlo. Ha bloccato l'attaccante austriaco e attende il via libera dallo Shanghai per lo svincolo, con la sensazione che ogni giorno possa essere quello buono per la fumata bianca. Continua a trattare con il Torino per trovare un'intesa per il difensore sulla base del prestito con riscatto a 5-6 milioni. Per quanto riguarda Kolarov si valuterebbe un suo arrivo solo in caso di cessione di Dijks che nelle ultime due stagioni, causa infortuni, ha garantito presenze per metà stagione. Sinisa vuole giocatori di carattere, simili a lui, che ne capiscano il temperamento e che possano trasmetterlo ai compagni, oltre che capaci di alzare il livello tecnico e di fisicità del gruppo.