Carlino – Maifredi: “Tornare a fare le coppe dev’essere l’imperativo. È necessario vincere”

«Mi sembra che sia stato un fatto un bel passo indietro e che sia tornati agli anni un po' così, di quando ancora non c'era Sartori. Peccato, perché le due stagioni precedenti erano state bellissime, in linea con quello che merita un pubblico competente ed esigente come quello di Bologna. Per il tipo di calcio che fa Italiano non sono mai stato un suo grande estimatore. Ma sono il primo a riconoscere che aver riportato qui una Coppa Italia dopo mezzo secolo aveva tolto Bologna dalla normalità e l'aveva resa speciale, che è ciò che chiedono i bolognesi».