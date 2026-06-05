Carlino – La lunga estate di Ferguson: il futuro solo dopo il Mondiale

Per la prima volta da quando veste rossoblù il futuro di Ferguson è in bilico. Lo scozzese potrebbe prendere seriamente in considerazione l'idea di lasciare Bologna. Tuttavia, Ferguson non ha chiesto la cessione, ma la dirigenza valuterà attentamente offerte da big italiane o da squadre di Premier. Il Mondiale potrebbe essere il perfetto trampolino di lancio per lo scozzese. A luglio Domenico Tedesco proverà a convincere Ferguson a restare a Casteldebole, il nuovo tecnico rossoblù vuole riavvicinare lo scozzese al ruolo che occupò nel Bologna di Motta, molto più adatto a lui rispetto al ruolo di equilibratore, affidatogli da Italiano. Ferguson è arrivato a Bologna per 1,8 milioni, nel caso in cui dovesse partire sarebbe sicuramente una plusvalenza: offerte inferiori ai 25 milioni non saranno prese in considerazione.