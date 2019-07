Carlino – In pellegrinaggio per Sinisa

I primi tifosi si sono radunati all’arco del Meloncello un’ora prima dell’inizio ufficiale di questa iniziativa volta ad esprimere il proprio affetto e solidarietà per Sinisa Mihajlovic, alle nove erano già 400 i sostenitori del Bologna che hanno intrapreso il percorso che conduce al Santuario della Madonna di San Luca. L’evento è nato quasi per caso e l’ideatore è stato Damiano Matteucci, maestro trentenne di scuola elementare, sorpreso egli stesso della risonanza che ha generato questa iniziativa. Al Santuario è salita con i tifosi anche la gigantografia realizzata dal Bologna Club di Anzola e che negli scorsi giorni era arrivata fino al ritiro di Castelrotto.

Anche la moglie di Sinisa, Arianna Rapaccioni, si è unita alla processione ringraziando i presenti e sottolineando che non è una manifestazione esclusivamente per Sinisa, ma in generale verso la malattia. I ringraziamenti sono arrivati anche dalla società e dai giocatori. Il pellegrinaggio è stato quindi un momento di grande commozione, aggregazione e solidarietà. Lo riporta Il Resto del Carlino