Carlino – In difesa resiste Oosterwolde

Continua la ricerca di un difensore mancino per il Bologna. L'estate vedrà quasi certamente la cessione di Jhon Lucumi e Tedesco ha bisogno di un sostituto adeguato.

Secondo il Resto del Carlino, rimane nella lista di mercato Jayden Oosterwolde, che il neo tecnico ha allenato al Fenerbahce, ma i turchi chiedono 20 milioni di euro e i dirigenti sondano anche piste alternative. Piace sempre Pirola dell'Olympiacos, ma in lista ci sono pure Diogo Leite e Fedde Leysen. Occhio anche ai terzini sinistri, con Lykogiannis in uscita. In questo caso il nome è quello di Salinas del Racing Santader fresco di promozione in Liga.