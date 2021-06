Carlino – Il Toro vuole Orsolini: la trattativa per Lyanco si muove

Juric ha chiesto l'esterno ai rossoblù, che intanto seguono Lyanco

L'obiettivo del Bologna è quello di tenere separate le operazioni. Per Lyanco infatti c'è già stata una prima offerta da parte del club felsineo, mentre per Orsolini ancora no. Il ds granata ha chiesto solo informazioni dettagliate prima di intavolare una vera e propria trattativa. I rossoblù non faranno sconti: 20 milioni trattabili, non meno di 15. Di sconti, non ne fa neppure Cairo per Lyanco, chiedendo 10 milioni nonostante due anni opachi del centrale brasiliano. Se il presidente del Torino vorrà però accontentare Juric regalandogli Orsolini, è più facile che le due società possano trovare un accordo anche per Lyanco, con i granata che accetterebbero un prestito con diritto di riscatto a 5/6 milioni di euro. Sul fronte difesa, il Bologna riscatta Soumaoro per una cifra vicino ai 2 milioni, mentre continua a trattare Antov: 1,5 milioni proposti, 3,5 la richiesta del Cska Sofia.