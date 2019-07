Il programma dei prossimi giorni

A partire da oggi sono aumentati i carichi di lavoro per il Bologna, doppia seduta ogni giorno, la prima alle 10, mentre la seconda dalle 17. Anche domenica, giorno della partita contro la rappresentativa locale dello Scilar, i ragazzi di Mihajlovic non si risparmieranno dall’allenarsi; il debutto dei rossoblù sarà alle ore 17 e sarà possibile seguirla in diretta sulla pagina Facebook del Bologna e successivamente in differita su Trc.

Si registra anche una forte affluenza dei tifosi del Bologna, a dimostrazione del clima entusiasta che si respira, si va infatti verso il tutto esaurito delle strutture alberghiere. Mihajlovic concederà un giorno libero ai suoi durante questa fase del ritiro, anche se non si sa quando di preciso.