Il Bologna sogna l'impresa a San Siro contro il Milan nel turno infrasettimanale di Serie A. Alla Scala del Calcio, la squadra di Palladino punta alla svolta definitiva.

Fatti 7 punti in 4 partite, Palladino vuole proseguire il buon momento e i precedenti sono dalla sua con 3 vittorie e un pareggio negli ultimi quattro incroci contro i rossoneri. Nessun patto con il Diavolo, scrive Gianmarco Marchini. In ottica formazione, il dubbio riguarda soprattutto l'attacco. In primis, senza Enem e Piccoli c'è da scegliere il centravanti e Odgaard è ancora favorito su Dovbyk, mentre negli uomini di raccordo possibile riposo per Cambiaghi, tornato da Cagliari col rischio di un infortunio muscolare poi scongiurato, con possibile spazio per Mbangula al fianco di Bernardeschi.