Carlino – Il Crystal Palace va su Mihajlovic

Sirene inglesi per i rossoblù: Everton, Newcastle e Leicester sui talenti rossoblù. E intanto il Palace vuole Mihajlovic

Al tecnico pare non sia arrivata una offerta ufficiale, ma rumors inglesi vogliono l'allenatore rossoblù in lizza per la panchina del club attualmente tredicesimo in Premier. Non si tratta dunque di una squadra di vertice, ma il serbo non ha nascosto il sogno di una esperienza inglese. Il Crystal Palace inoltre lo aveva già seguito qualche stagione fa e per il 2021/2022 Mihajlovic sarebbe nelle idee assieme a Vieira. Per quanto riguarda i giocatori, il sito TeamTalk ha riferito l'interessamento di Everton e Newcastle per Tomiyasu, mentre Burnley, Southampton e Leicester seguono Svanberg.