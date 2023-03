Carlino – Mercato: ecco i tre nomi del futuro sul taccuino di Sartori

Gli occhi cominciano a puntare più in là, sia in classifica che al futuro. Dai nodi dei rinnovi di Orsolini e Dominguez fino ai nomi che comporranno il futuro Bologna che verrà. Alcuni scout hanno seguito due partite dell'AZ Alkmaar, quelle contro il Cambuur e il Vitesse. Non è poco, perché il centrocampista Tijjani Reijnders, di 24 anni, piace anche a Fiorentina e Atalanta, così come alla Lazio che ha affrontato la squadra olandese in Conference League. C'è anche un esterno destro nella testa di Sartori, Jens Ordgaard. Danese, 23 anni, ha già assaporato le maglie di Inter e Sassuolo in Italia. A questo punto della stagione ha già siglato dieci reti in tutte le competizioni.