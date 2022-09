Carlino – Con Mihajlovic via d’uscita stretta: niente dimissioni

Il tecnico sembra aver perso la presa sul gruppo e le sole 4 partite vinte su 24 nel 2022 narrano la difficoltà anche in termini di risultati. Di questo e delle prestazioni ha parlato la dirigenza, con Saputo, in una riunione fiume, senza Mihajlovic, che non ha diretto l'allenamento per un controllo medico. La dirigenza ha cercato un primo approccio con Sinisa venendo respinta rispetto alla richiesta di dimissioni. La strada è stretta, perché i potenziali sostituti non subentrerebbero ad un allenatore malato ed esonerato, De Zerbi in primis, motivo per il quale la lunga settimana rossoblù richiede ulteriore tempo. La squadra oggi non si allena, riprenderà domani ma non è detto che Sinisa sia presente, la partita adesso è trovare una intesa con Sinisa perché la via d'uscita non assuma i contorni dell'esonero.