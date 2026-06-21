Lo stato maggiore del Bologna è in Canada per il matrimonio di Luca Saputo, il figlio di Joey, e a inizio settimana tornerà in città per avviare concretamente i due fronti caldi dell'estate: mercato e campagna abbonamenti.

Su questo secondo aspetto, il Resto del Carlino scrive oggi di una decisione presa da Fenucci dal Canada sui prezzi per la prossima stagione: non dovrebbero esserci ritocchini e il costo dell'abbonamento resterà invariato. La decisione è stata 'avallata' dall'Ad direttamente da Oltre oceano e nei prossimi giorni tutto dovrebbe essere svelato al pubblico.