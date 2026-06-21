Secondo il quotidiano la nuova campagna abbonamenti avrà gli stessi prezzi
Bologna abbraccia il suo nuovo allenatore: guarda l'arrivo di Domenico Tedesco
Lo stato maggiore del Bologna è in Canada per il matrimonio di Luca Saputo, il figlio di Joey, e a inizio settimana tornerà in città per avviare concretamente i due fronti caldi dell'estate: mercato e campagna abbonamenti.
Su questo secondo aspetto, il Resto del Carlino scrive oggi di una decisione presa da Fenucci dal Canada sui prezzi per la prossima stagione: non dovrebbero esserci ritocchini e il costo dell'abbonamento resterà invariato. La decisione è stata 'avallata' dall'Ad direttamente da Oltre oceano e nei prossimi giorni tutto dovrebbe essere svelato al pubblico.
© RIPRODUZIONE RISERVATA
Commenta Continua la lettura
Commenti
Tutti
Leggi altri commenti