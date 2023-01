Carlino – Bonifazi non sarà rimpiazzato nonostante il lungo stop

Kevin Bonifazi si è operato giovedì in artroscopia al menisco del ginocchio destro. Ora i tempi di recupero per lui sono di 3-4 settimane. Il Bologna ha fiducia in lui e non cercherà un centrale di difesa a gennaio.

Come ricorda il Resto del Carlino, Bonifazi aveva subito uno stiramento del collaterale interno contro il Lecce in campionato e una ricaduta quando si prospettava il suo rientro in campo, dopo la pausa per il mondiale. "Ora ho un percorso e dei tempi certi da seguire", ha scritto sui social. In questa stagione, con l'arrivo di Thiago Motta, si era conquistato la titolarità al centro della difesa e spera di tornare quanto prima in campo. Per il momento il Bologna, se dovesse arrivare un nuovo terzino sinistro, all'occorrenza potrebbe schierare Posch al centro e Cambiaso sulla fascia destra. Quindi le piste che portano ad Amian dello Spezia, Porteous dell'Hibernian e Beukema dell'Az Alkmaar sembrano essersi raffreddate; la ricerca di un centrale di difesa è rimandata alla prossima estate.