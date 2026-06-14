Carlino – Bologna sul mediano Gustavo Puerta

Il Resto del Carlino di oggi fa un nome nuovo, arriva dalla Spagna ma è colombiano. Sul taccuino di Giovanni Sartori e Marco Di Vaio ci sarebbe Gustavo Puerta, centrocampista classe 2003 del Racing Santander e cercato anche da Betis e Villareal. Nell'ultima stagione, Puerta ha giocato 32 partite di serie b spagnola con 3 gol e 1 assist messo a referto e sul suo cartellino ci sarebbe una clausola rescissoria di 16 milioni di euro. Il Racing nell'ultimo campionato è arrivato primo con 82 punti davanti al Deportivo e ottenuto la promozione in Liga.