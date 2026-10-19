Titola così Il Resto del Carlino nella sua edizione odierna, analizzando il calo drastico che contraddistingue le partite del Bologna fino a ora.

I rossoblù, se si contasse solo il primo tempo, sarebbero a quota 10 punti e nella parte sinistra della classifica, a dimostrazione di quanto il secondo tempo sia impattante per quest'ultimi, come visto anche contro l'Inter sabato. L'autonomia atletica è solo una delle tematiche su cui sta lavorando Palladino, al pari però della solidità difensiva, ancora incompiuta e con un fase di progressivo adattamento alla nuova linea a tre dietro. Quest'ultima è la parola d'ordine con cui lo stesso mister riprenderà il lavoro in quel di Casteldebole, soprattutto dopo delle seconda fasi di gara che chiamano ancora vendetta. Il Bologna si appresta quindi a voler affrontare le trasferte di Cagliari e Milan sulla base di quanto di buono mostrato nel primo tempo sabato, e cercando di scacciare i fantasmi dei secondi 45'.