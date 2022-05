Carlino – Al Bologna piace De Zerbi. E Mihajlovic?

Il Carlino propone ancora il nome di De Zerbi

Redazione TuttoBolognaWeb

Dopo l’esonero di Donadoni, il Bologna per qualche settimana si trovò a decidere il suo futuro tra De Zerbi, Semplici e Inzaghi. Come tutti sappiamo, la scelta ricadde sull’ultimo. Nell’ottobre 2018, quando chiesero a De Zerbi se in un futuro sarebbe potuto approdare a Bologna lui rispose così: “Bologna è una bellissima città ma il calcio è un’altra cosa…”

Se allora sia stato De Zerbi a scartare il Bologna o viceversa non si saprà mai, quattro anni dopo, però, Saputo vuole uscire dai 7 anni di anonimato e De Zerbi potrebbe essere il profilo per il salto di qualità, visti i suoi precedenti con Shakhtar e Sassuolo.

Facendo un passo indietro, è doveroso ricordare e sottolineare che potrebbe anche arrivare la riconferma di Mihajlovic. Sarà Giovanni Sartori a battezzare il nuovo tecnico del Bologna.

De Zerbi sarebbe una scelta ambiziosa ma probabilmente non verrebbe a Bologna se non mettendo un gruzzolo significativo sul mercato e facendo acquisti di livello grazie a cessioni di livello (Hickey e Savnberg), come scrive il Carlino.

In mezzo a queste decisioni c’è ancora Sinisa Mihajlovic, e non va dimenticato peer cosa stia lottando e come si sia dimostrato un uomo di valori che ha messo la professione davanti a tutto allenando in condizioni quasi inumane, si legge sul Carlino. Saputo, nel rispetto del suo allenatore, è rimasto deluso dalla stagione e ora si troverà di fronte a scelte importanti e delicate.