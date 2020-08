Carlino – A caccia di una spalla per Barrow

Musa Barrow ha lasciato intravedere cose estremamente positive nella seconda parte dello scorso campionato. Nonostante sia stato acquistato lo scorso gennaio come prima punta, le cose migliori le ha fatte indubbiamente vedere nel ruolo di esterno sinistro, e per questo motivo Sinisa Mihajlovic è molto indeciso su quale posizione in campo fare ricoprire al gambiano nella prossima stagione.

Secondo il Resto del Carlino il tecnico serbo continuerà a insistere con Barrow da esterno sinistro: impossibile fare finta di non vedere quanto bene abbia fatto in quella posizione. Per questo Sabatini e soci stanno lavorando per mettere a disposizione di Mihajlovic una spalla per Barrow, la famosa prima punta da doppia cifra. Ma al momento tutti gli obiettivi dei rossoblù sembrano tutti lontani: per Supryaga la Dinamo Kiev chiede tra i 13 e i 15 milioni di euro, mentre sono in stand-by le trattative che potano a Wind del Copenaghen e Sorloth del Trabzonspor.