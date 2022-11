Carino – Bologna bello, ma Zirkzee rischia di essere una gatta da pelare

'Per il Bologna e per Thiago è una risorsa. Da un lato in virtù del fatto che il club ha investito 8,5 milioni più il 40 per cento sulla futura rivendita per acquistarlo dal Bayern Monaco, dall’altra perchè quando il tecnico lo ha chiamato in causa dal primo minuto ha risposto presente: gol a Napoli, assist a Monza' apre così Marcello Giordano su Joshua Zirkzee .

Malumore per l'attaccante olandese dopo il poco utilizzo concesso da Motta? Chissà, contro Napoli e Monza ha festeggiato con i compagni ai gol della squadra, mentre con Inter e Sassuolo il suo atteggiamento è stato diverso, tanto che nell'ultimo match è stato richiamato dai compagni per festeggiare sotto la curva. Resta però il problema, perché il Bologna in estate ha investito 8.5 milioni di euro per avere un titolare, ma il piano è saltato e Motta utilizza una sola punta in avanti e Marko Arnautovic è difficilmente panchinabile. Resta da capire se Zirkzee, arrivato per avere spazio in una formula con due punte, chiederà al suo procuratore di aprirsi al mercato, anche perché era venuto a Bologna con aspettative alte dopo 18 gol con la maglia dell'Anderlecht.