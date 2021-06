Campione: “Il muro di diffidenza va abbattuto col mercato. Bigon? Negli ultimi due anni non ha fatto male”

"Negli ultimi due anni Bigon qualche giocatore buono lo ha preso. In fin dei conti Orsolini, Svanberg, Schouten e Tomiyasu sono nomi che circolano in ambiente di mercato. Non mi pare un lavoro così disastroso da due anni a questa parte. Ci sono stati tre anni di buio totale e dove si prendevano dei mestieranti, anche con difficoltà in termini di budget, mentre negli ultimi due per me ha fatto bene. Siamo uno a uno palla al centro".