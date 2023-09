Calafiori: “Da Motta c’è solo da imparare, lavorando sodo potremo fare una bella stagione”

Primi minuti in Serie A con il Bologna per Riccardo Calafiori. A Verona l'ex Roma e Basilea ha anche messo una docile palla per il colpo di testa di Fabbian, ma la zuccata è finita alta e lo zero a zero ha lasciato il Bologna nel limbo iniziale di una Serie A che deve ancora trovare gerarchie e valori. Ma c'è la sensazione che il difensore, sia da terzino che da centrale, possa trovare sempre maggior spazio grazie alla fiducia di Motta, nell'ambito di una concorrenza interna con il compagno di reparto Victor Kristiansen. Parte proprio dall'allenatore la chiacchierata di Calafiori a Dazn Talks: "Motta è molto bravo, mi dà tanti consigli come tecnico ma c'è solo da imparare anche come persona. Mi ha trasmesso un concetto chiaro: non aver paura di sbagliare e dare il 100%. Quando fai questo con lui hai una possibilità importante. Dice le cose giuste al momento giusto. Si fa capire", il commento di Calafiori che poi ha parlato del suo rapido inserimento nel gruppo, "Mi trovo bene, mi sono integrato, il gruppo è forte e con l'allenatore mi sto trovando benissimo. Mi mancava l'Italia e oggi mi sento più pronto per il campionato italiano. Tutti mi hanno accolto benissimo, il gruppo è giovane e affiatato. Mi sono sentito a casa". E gli allenamenti come sono? Intensi: "Da zero a dieci direi otto e mezzo e con tanto utilizzo della palla".