I voti di Matteo Dalla Vite
VIDEO - Il discorso di Palladino: "Il nostro campionato inizia ora"
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Skorupski 6.5, Darmian 6.5, Casale 7, Theate 6.5
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