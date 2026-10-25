da Casale a Palladino, dal calcio d'inizio in fallo laterale alla prima punta: il meglio e il peggio di Cagliari-Bologna
VIDEO - Il discorso di Palladino: "Il nostro campionato inizia ora"
MIGLIORI - NICOLO' CASALE
Da sbolognato a primattore. A volte il calcio è davvero strano. Coraggioso Palladino a riproporre chi fino a poco tempo fa era considerato improponibile. Dalla stessa società, va detto, che lo voleva vendere e gli ha spalmato lo stipendio per abbassare l'ingaggio e
renderlo più appetibile. Tutto inutile, direi. E chi lo smuove ora?
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