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MIGLIORI - NICOLO' CASALE

Da sbolognato a primattore. A volte il calcio è davvero strano. Coraggioso Palladino a riproporre chi fino a poco tempo fa era considerato improponibile. Dalla stessa società, va detto, che lo voleva vendere e gli ha spalmato lo stipendio per abbassare l'ingaggio e

renderlo più appetibile. Tutto inutile, direi. E chi lo smuove ora?

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