Carlino – Bonifazi: “Motta ci ha cambiati con stimoli e umanità”

"Sono stato davvero contento di quell’applauso, anche se non me lo sono potuto godere in fondo perché piangevo anche dal dispiacere. Il rapporto con la città è un discorso molto complesso, nel senso che io credo di essere una persona vera: non ho mai fatto niente per compiacere gli altri o tirare la gente dalla mia parte, con atteggiamenti che vanno fuori da quello che sono, e credo questo arrivi alla lunga. Poi chiaro che ci sarà sempre qualcuno a cui non piaci. Ma io non mi esalto e non mi deprimo mai"