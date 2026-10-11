Le parole di Zortea dopo la vittoria per 1-2 contro il Lecce

Redazione TuttoBolognaWeb

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Il Bologna è tornato alla vittoria nella trasferta a Lecce, tre punti importantissimi raccolti dai rossoblù che danno aria e ossigeno, sopratutto in classifica.

Le parole di Nadir Zortea al termine della gara: “Siamo sempre stati compatti, agguerriti e bravi a cercarci a vicenda, nonostante la fatica abbiamo fatto un buon secondo tempo, sono contento. Dall’arrivo di Palladino abbiamo lavorato tanto a livello fisico aumentando aggressività, è un gioco diverso da quello che facevamo prima. All’inizio abbiamo faticato soprattutto dal punto di vista fisico, ora settimana dopo settimana vogliamo raggiungere gli obiettivi che ci siamo dati in spogliatoio”.

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