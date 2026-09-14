Le rossoblù pareggiano in Sicilia (fonte Bologna Fc, foto Catania calcio)
Bologna abbraccia il suo nuovo allenatore: guarda l'arrivo di Domenico Tedesco
Non riesce a dare continuità alla vittoria della settimana scorsa il Bologna Women: nell’insidiosa trasferta di Catania, le rossoblù sbattono sulla retroguardia di casa, portando sotto le Due Torri uno 0-0 che le fa salire a quota 4 punti in classifica. Rimangono, però, al 1° posto in classifica con Frosinone, Moncalieri e RES Donna Roma, in attesa del Vicenza (3) che deve recuperare una partita. Il campionato tornerà tra due settimane, dopo la “sosta” per la Coppa Italia Women.
CATANIA-BOLOGNA WOMEN 0-0
CATANIA: 55 Frigotto, 5 Meneghini (78’ 30 Vacchino), 7 Basilotta (78’ 25 Nocchi), 17 Robbins (69′ 10 Cammarata), 20 Termentini, 21 Spinelli, 22 Panarello, 23 Palts, 28 Mele, 72 Lillemae, 91 Tamburini.A disposizione: 71 Macera, 2 Pietrini, 4 Lanteri, 11 Martinelli, 13 Teern, 77 Divittorio.Allenatrice: Reitano
BOLOGNA: 1 Pasar, 3 Lähteenmäki, 5 Peltonen, 7 Ferraresi, 8 Fusar Poli, 10 Rognoni (88’ 81 Guglielmini), 12 Fracaros (83’ 43 Marengoni), 16 Rizza, 23 Arcangeli, 30 Battelani, 58 Benedetti (73’ 11 Ferrario).A disposizione: 99 Tarozzi, 4 Mancuso, 21 Ferrandi, 29 Ciamponi, 46 Rossi.Allenatore: Leandri
Arbitro: Milone di Barcellona Pozzo di GottoMarcatrici: –Ammonite: Guglielmini (B), Mele (C)
© RIPRODUZIONE RISERVATA