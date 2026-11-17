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IL RITORNO DI PICCOLI

Se da una parte i rossoblù con l'arrivo della sosta hanno potuto versare qualche lacrima a causa dei problemi fisici di Miranda e Cambiaghi, dall'altra hanno anche potuto sorridere.

Infatti le due settimane di passaggio tra una partita e l'altra possono aver rappresentato l'opportunità perfetta per riassestare la situazione fisica di Roberto Piccoli, che dopo aver subito la lesione del bicipite femorale destro contro l'Inter e aver ricalcato il tracciato verde nella vittoria conseguita a Parma, può finalmente avere minuti nelle gambe e puntare ad un chance dal 1' per domenica. Il 25enne prova a riprendersi la titolarità indiscussa posseduta in precedenza, ma per farlo dovrà superare una folta concorrenza, e riuscirci non sarà semplice, soprattutto viste le difficoltà mostrate nel suo ritorno in campo. Quella che si prospetta contro l'Udinese, seconda peggior difesa del campionato, è però un ottima possibilità per l'ex Cagliari, chiamato a smuovere la casella dei goal fatti, ancora ferma a uno dal 6 settembre scorso, in occasione del pareggio maturato in casa contro il Sassuolo.

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