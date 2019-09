Bologna trampolino di lancio: Orsolini vuole l’Italia

L’Italia ha superato – nella prima sosta stagionale dei club – prima l’Armenia e poi la Finlandia, archiviando così il discorso qualificazione. La Nazionale di Mancini gioca discretamente bene, ma soprattutto vince: gli Europei del 2020 sono ad un passo, ormai è solo una formalità. Osserva molto interessato Riccardo Orsolini, che sta dimostrando grandi qualità a Bologna. Il capoluogo emiliano può essere proprio il trampolino di lancio per lui, che dall’arrivo di Mihajlovic è sembrato un altro giocatore. Protagonista indiscusso della formazione rossoblu, punta ora alla Nazionale maggiore.

Dopo l’Europeo under 21 conclusosi in maniera non troppo positiva, il numero 7 del Bologna vuole giocare coi “grandi”: troppo poco lo stage dello scorso aprile. L’obiettivo del classe 1997 è dunque la convocazione di Mancini alla prossima sosta, tra poco più di un mese. Il campionato si fermerà nuovamente nel weekend del 12-13 ottobre, e Orsolini spera di non stare a riposo: con Euro 2020 ormai in tasca, Mancini potrebbe iniziare a fare qualche esperimento. A breve l’Orso potrebbe anche entrare in pianta stabile nel giro della selezione A.