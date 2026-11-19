La maglia celebrativa riporta al Bologna di Guidolin: il sogno Champions e la beffa del 5 maggio 2002, fino all’Intertoto
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Il Bologna di Guidolin
La nuova maglia del Bologna riavvolge il nastro di venticinque anni. Il kit celebrativo della collaborazione con Macron riprende il disegno della stagione 2001/02, la prima vissuta insieme dal club e dall’azienda. Una divisa che richiama vittorie prestigiose, grandi ambizioni e un sogno Champions coltivato fino all’ultima giornata. Indossarla nuovamente contro l’Udinese sarà anche un’occasione per esorcizzare il ricordo di quel 5 maggio 2002, rimasto nella memoria rossoblù per un finale amarissimo.
Era il Bologna di Francesco Guidolin, con Gianluca Pagliuca tra i pali, Salvatore Fresi in difesa, Matteo Brighi, Fabio Pecchia e Lamberto Zauli a centrocampo, Julio Cruz e Beppe Signori davanti. C’erano anche un giovane Cristian Zaccardo e Carlo Nervo, scelto oggi insieme a Riccardo Orsolini per presentare la maglia celebrativa: due numeri sette che uniscono idealmente epoche diverse della storia rossoblù. Una squadra organizzata, capace di trovare risorse preziose anche quando gli infortuni limitarono il contributo del suo capitano.
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