Bologna-Spezia, quattro gli ex

Il Bologna, mercoledì pomeriggio alle 17:30, sarà impegnato contro lo Spezia al Dall’Ara per il quarto turno di Coppa Italia. Questo match vedrà coinvolti quattro ex, 3 nei liguri e uno nei rossoblù.

Per quanto riguarda la squadra di Mihajlovic, l’unico rossoblù ad avere indossato la maglia spezzina è Arturo Calabresi che rimase nel club dal luglio 2017 al gennaio 2018 e chiuse la sua esperienza con solo 2 presenze. Tra gli ex della squadra di Italiano, c’è Andrej Galabinov che mercoledì sarà assente per infortunio e giocò nella Primavera dei rossoblù nel 2007. C’è anche Federico Mattiello che a Bologna rimase un solo anno, quello del passaggio di consegne tra Inzaghi e Mihajlovic. Infine Claudio Terzi che coi rossoblù totalizzò più di 130 presenze, prima di passare al Siena nell’estate del 2009.